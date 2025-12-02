Tower Semiconductor LtdShs Aktie
WKN: 893169 / ISIN: IL0010823792
G2 Investment Bets Big On Tower Semiconductor (TSEM) With a Purchase of 175,000 Shares
According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated Nov. 14, G2 Investment Partners Management LLC added 174,929 shares of Tower Semiconductor Ltd. (NASDAQ:TSEM) during the third quarter. The position's value grew by approximately $16 million, bringing the stake to 289,929 shares, or $20.96 million, as of Sept. 30, 2025.The fund increased its position in Tower Semiconductor, which now represents 4.2% of its 13F assets under management.
