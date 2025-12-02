XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Tower Semiconductor LtdShs Aktie

Tower Semiconductor LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893169 / ISIN: IL0010823792

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.12.2025 22:14:01

G2 Investment Bets Big On Tower Semiconductor (TSEM) With a Purchase of 175,000 Shares

According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated Nov. 14, G2 Investment Partners Management LLC added 174,929 shares of Tower Semiconductor Ltd. (NASDAQ:TSEM) during the third quarter. The position’s value grew by approximately $16 million, bringing the stake to 289,929 shares, or $20.96 million, as of Sept. 30, 2025.The fund increased its position in Tower Semiconductor, which now represents 4.2% of its 13F assets under management.Top five holdings after the filing:  Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tower Semiconductor LtdShsmehr Nachrichten

Analysen zu Tower Semiconductor LtdShsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tower Semiconductor LtdShs 94,54 -5,88% Tower Semiconductor LtdShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:12 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Kaufimpulse fehlen: ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen