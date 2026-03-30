Gafisa: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Gafisa gab am 27.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gafisa 0,020 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Gafisa 20,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 66,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 61,6 Millionen USD umgesetzt worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,220 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gafisa -0,160 USD je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 110,92 Millionen USD, gegenüber 187,79 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 40,93 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at