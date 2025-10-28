Galaxy Digital Aktie
WKN DE: A41986 / ISIN: US36317J2096
|
28.10.2025 13:24:17
Galaxy Digital Prices Upsized $1.15 Billion Private Offering Of Senior Notes
(RTTNews) - Galaxy Digital Inc. (GLXY) said Tuesday that Galaxy Digital Holdings LP, has priced its private offering of $1.15 billion of 0.50% senior notes due 2031.
The offering was upsized from the previously announced $1 billion. The issuer has also granted the initial purchasers an option to buy up to an additional $150 million of notes.
Galaxy expects to receive net proceeds of approximately $1.127 billion, which will be used to support growth across its core operating businesses and for general corporate purposes. These may include the repayment of its existing exchangeable senior notes due 2026.
Galaxy Digital stock was down more than 9% in pre-market trading after Monday's close of $40.55.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Galaxy Digital Incmehr Nachrichten
|
20.10.25
|Ausblick: Galaxy Digital gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Galaxy Digital präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Galaxy Digital Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Galaxy Digital Inc
|29,60
|-8,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.