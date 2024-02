Galeria Karstadt Kaufhof beginnt Investorenprozess

ESSEN (dpa-AFX) - Die Suche nach einem neuen Eigentümer für den angeschlagenen Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) hat auch offiziell begonnen. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wurde mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters Stefan Denkhaus und des vorläufigen Gläubigerausschusses ein strukturierter Investorenprozess gestartet. Dazu seien erfahrene Investmentbanken eingeschaltet worden.

"In erster Linie sprechen wir mögliche Investoren an, die ein operatives Interesse an Galeria haben. Unser Ziel ist es, eine nachhaltige Lösung für die Warenhäuser zu finden, die eine profunde Planung ermöglicht", sagt Denkhaus.

Bis zum 11. Februar sollen mögliche Interessenten demnach eine unverbindliche Absichtserklärung für einen Kauf mit einem ausführlichen Geschäftskonzept einreichen. In einer zweiten Phase sollen bis spätestens 8. März verbindliche Angebote abgegeben werden.

Galeria hatte Anfang Januar einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Essen gestellt. Es ist die dritte Insolvenz innerhalb von dreieinhalb Jahren. Ziel ist die Fortführung des Unternehmens. GKK, das zurzeit noch zur ebenfalls insolventen Signa-Gruppe zählt, sucht einen neuen Eigentümer. Gespräche haben bereits stattgefunden. Denkhaus hatte zuletzt bereits erklärt, dass es "mehr als zwei" mögliche Interessenten gebe./cr/DP/nas