Gallantt Metal präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gallantt Metal gab am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,62 INR gegenüber 2,03 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,43 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,13 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at