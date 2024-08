GameStop-Aktionäre feiern Kündigung eines millionenschweren Kreditvertrags - Finanzstrategie geändert

Nachdem GameStop jüngst eine Änderung seiner Finanzstrategie bekanntgab, zog die Aktie im gestrigen Handel kräftig an. Demnach hat der Videospielehändler eine Kreditfazilität in dreistelliger Millionenhöhe gekündigt.

• GameStop kündigt Kreditfazilität• Änderung der Finanzstrategie lässt Anleger feiern• GameStop-Aktie springt zweistellig hoch

Für die GameStop-Aktie ging es am Donnerstag kräftig nach oben. Nachdem der Aufschlag im offiziellen Handel an der NYSE zeitweise 12,8 Prozent betragen hatte, ging es letztlich bis Börsenschluss noch um 8,09 Prozent auf 21,51 US-Dollar nach oben. Vorbörslich tendiert das Papier am Freitag 2,00 Prozent höher bei 21,94 US-Dollar.

Finanzstrategie geändert

Auslöser dieses rasanten Anstiegs im gestrigen Handel war eine Meldung der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC früher in der Woche, wonach GameStop einen Kreditvertrag über 250 Millionen US-Dollar, den der US-Videospielehändler im November 2021 abgeschlossen hatte, freiwillig gekündigt habe, wie MarketWatch berichtete. Ursprünglich wäre die Fazilität am 3. November 2026 fällig geworden, Wells Fargo fungierte als Verwaltungs- und Sicherheitsagent.

"Die Kündigung wird zum 27. August 2024 wirksam. Nach Inkrafttreten der Kündigung werden die wichtigsten Liquiditätsquellen des Unternehmens Cash aus dem operativen Geschäft und Barmittel sein." Die Kündigung der Fazilität dürfte demnach darauf hindeuten, dass sich GameStop nun auf seine aktuelle finanzielle Gesundheit und seine zukünftigen Einnahmequellen verlässt, um seinen Finanzbedarf zu decken.

GameStop-Aktie mit starker Performance

Seit Jahresbeginn ist es für die GameStop-Aktie bislang um 22,7 Prozent nach oben gegangen. Nachdem es im Anschluss an die Rally der Meme-Aktien im Rahmen der WallStreetBets-Bewegung ab 2021 zunächst ruhig geworden war um den Videospielehändler & Co., machte GameStop im Mai wieder auf sich aufmerksam und ließ die Erinnerungen an die Meme-Rally damit wieder erwachen.

Redaktion finanzen.at