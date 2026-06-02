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02.06.2026 06:31:29
Gammon Infrastructure Projects: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Gammon Infrastructure Projects präsentierte am 30.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,07 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,640 INR je Aktie erzielt worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 11,80 INR gegenüber 5,96 INR je Aktie im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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