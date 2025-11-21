Gap Shares Rise 8%

(RTTNews) - The Gap, Inc. (GAP) gained 7.96 percent, rising $1.84 to $24.90 on Friday, possibly lifted by yesterday's earnings release. The company reported third-quarter net income of $239 million, or $0.62 per share, down from $274 million, or $0.72 per share, a year earlier. Revenue increased 3 percent to $3.942 billion from $3.829 billion last year.

The stock is trading at $25.03, compared with a previous close of $23.06 on the New York Stock Exchange. Shares have traded between $23.75 and $25.12 so far today, with volume at about 10.32 million shares.

Gap's 52-week range is $16.99 to $29.29.