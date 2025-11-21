Great Atlantic & Pacific Tea Aktie
WKN DE: 851232 / ISIN: US3900641032
|
21.11.2025 18:48:25
Gap Shares Rise 8%
(RTTNews) - The Gap, Inc. (GAP) gained 7.96 percent, rising $1.84 to $24.90 on Friday, possibly lifted by yesterday's earnings release. The company reported third-quarter net income of $239 million, or $0.62 per share, down from $274 million, or $0.72 per share, a year earlier. Revenue increased 3 percent to $3.942 billion from $3.829 billion last year.
The stock is trading at $25.03, compared with a previous close of $23.06 on the New York Stock Exchange. Shares have traded between $23.75 and $25.12 so far today, with volume at about 10.32 million shares.
Gap's 52-week range is $16.99 to $29.29.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Great Atlantic & Pacific Tea Co. Inc. (A&P)mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Great Atlantic & Pacific Tea Co. Inc. (A&P)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnet Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.