Gartner Aktie
WKN: 887957 / ISIN: US3666511072
|
15.12.2025 10:48:00
Gartner-Prognosen: KI macht denkfaul und schafft neue Abhängigkeiten
Gartner prognostiziert gravierende Umbrüche durch KI: von KI als Zauberer über neue Abhängigkeiten bis zu Milliardenkosten durch Regulierung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
