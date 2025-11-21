GDS A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

GDS A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,40 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,51 Prozent auf 403,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 413,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

