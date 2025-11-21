|
GDS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
GDS hat am 19.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 HKD gegenüber -0,150 HKD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 3,15 Milliarden HKD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,23 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.
