GEA präsentierte Quartalsergebnisse

GEA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,570 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,27 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,26 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,618 EUR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,27 Milliarden EUR geschätzt.

Redaktion finanzen.at