Geberit-Aktie legt zu: Geberit-Chef sieht SIGNA-Zusammenbruch ohne Einfluss auf das Firmengeschäft

"Bei SIGNA mag es um einzelne Großprojekte gehen, für den gesamten Baumarkt in Deutschland fällt das aber nicht ins Gewicht", sagte Geberit -Chef Christian Buhl in einem Interview mit der Schweizer Nachrichtenagentur AWP.

Geberit spürt indes im laufenden Jahr die schwache Konjunktur in Europa und insbesondere den Einbruch des Baumarkts in Deutschland. Erstmals seit 2020 und den coronabedingten Schließungen von Baustellen wird der Sanitärtechnikkonzern im laufenden Jahr nicht wachsen.

Buhl will zwar noch nicht verraten, ob es im kommenden Jahr weiter nach unten geht, er zeigt sich in einem Interview mit AWP aber keineswegs pessimistisch.

"Dass derzeit die Baukonjunktur in Deutschland leidet, ist kein Geheimnis", so Buhl. So seien zuletzt etwa auch die Baugenehmigungen massiv gesunken. "Das werden wir entsprechend im Neubau in Deutschland im kommenden Jahr spüren. Der Wohnungsneubau macht aber nur etwa 25 Prozent unseres Geschäfts aus."

Die Geberit-Aktie gewinnt im Handel in Zürich zeitweise 1,03 Prozent auf 488,70 CHF.

APA