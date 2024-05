Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret hat am 20.05.2024 die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,55 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret 0,400 TRY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 255,4 Millionen TRY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret 73,4 Millionen TRY umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 1,60 TRY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret 1,70 TRY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 587,85 Millionen TRY gegenüber 308,33 Millionen TRY im Vorjahr ausgewiesen.

