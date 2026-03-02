Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
02.03.2026 18:35:00
Gegen Überwachung: Android-App spürt nahe Smart Glasses auf
Der Soziologe Yves Jeanrenaud stört sich an Smart Glasses und entwickelte eine Android-App, die helfen soll, in der Nähe befindliche Geräte ausfindig zu machen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!