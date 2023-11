Geiseldrama in Hamburg beendet - "Flugstatus im Blick behalten"

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Geiseldrama am Hamburger Flughafen ist beendet. "Die Vorbereitungen für die schnellstmögliche Wiederaufnahme des Flugbetriebes laufen", so eine Sprecherin des Flughafens. Der Flughafen sei in enger Abstimmung mit den Sicherheitskräften, wann die Zufahrten und Terminals wieder freigegeben werden. Dennoch komme es weiterhin zu erheblichen Streichungen und Verzögerungen. "Bitte behalten Sie Ihren Flugstatus im Blick und wenden Sie sich bei Bedarf an Ihre Fluggesellschaft", so die Flughafensprecherin.

November 05, 2023 09:16 ET (14:16 GMT)