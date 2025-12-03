Gemini Aktie

ISIN: CA36865S1065

03.12.2025 16:00:00

Gemini vs. Copilot: Which Tech Giant Will See Revenue Jump 100% First?

It is becoming clearer how the battle lines will be drawn in the war over artificial intelligence (AI) supremacy. On one side, you have Alphabet (NASDAQ: GOOG) and its vertically integrated AI strategy powered by Gemini. On the other, you have a combination of Microsoft (NASDAQ: MSFT), OpenAI, and Nvidia building various AI tools.When trying to serve both consumers and enterprise use cases, Alphabet and Microsoft are competing with their Gemini and Copilot products. Both tools already have millions of customers and are expanding every quarter. But which product will help the aforementioned technology giants grow revenue by 100% first?The answer gets clearer if you look at the underlying data.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
