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11.06.2026 06:31:29
GENDA legte Quartalsergebnis vor
GENDA hat am 10.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
GENDA hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,09 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,38 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 49,70 Milliarden JPY gegenüber 34,27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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