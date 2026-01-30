General Dynamics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

General Dynamics gab am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,02 BRL. Im Vorjahresquartal hatte General Dynamics ebenfalls ein EPS von 0,020 BRL je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat General Dynamics im vergangenen Quartal 77,57 Milliarden BRL verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte General Dynamics 77,86 Milliarden BRL umsetzen können.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,090 BRL ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 BRL je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat General Dynamics im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 293,58 Milliarden BRL. Im Vorjahr waren 257,23 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

