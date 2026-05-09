09.05.2026 16:18:38

Generalsekretär: SPD braucht Fokus

BREMERHAVEN (dpa-AFX) - Mit Blick auf das Erstarken rechter Kräfte hat SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf die Verantwortung der SPD betont. Das Einzige, was die politische Macht von einer rechten Mehrheit im Deutschen Bundestag trenne, sei die Koalition und die Mitwirkung der SPD, sagte er in seiner Rede auf einem Parteitag der Bremer SPD in Bremerhaven.

Die Entscheidung seiner Partei, sich nach dem schlechten Wahlergebnis im Jahr 2025 an der Bundesregierung zu beteiligen, sei nicht leicht aber wichtig gewesen. "Es war deswegen notwendig, weil im Deutschen Bundestag heute schon eine Mehrheit aus Konservativen und Rechtspopulisten bis Rechtsextremen für einen komplett anderen Politikansatz steht." Die Regierungsbeteiligung sei aus einer "riesigen staatspolitischen Verantwortung" geschehen.

Wofür kämpfen? SPD braucht Fokus

In der Koalition mit der CDU seien teils schmerzhafte Kompromisse nötig, sagte er. Als Beispiele nannte er die Reform des Bürgergeldes und das Thema Familiennachzug. "Und es gab eine ganze Reihe von weiteren Dingen, wo wir immer wieder gezeigt haben, dass wir kompromissfähig sind", sagte er. Nötig sei, einen Fokus zu finden und genau zu wissen, wofür die SPD kämpfen müsse.

Eine wichtige Aufgabe ist demnach, dafür zu sorgen, dass das Leben leistbar bleibt. Es habe viel mit Freiheit und Gerechtigkeit zu tun, dass Menschen, die hier arbeiten oder in Rente sind, mit ihrem Geld auskommen. Mit Blick etwa auf die steigenden Preise und hohen Mieten brauche es einen klaren Plan der Politik.

Die SPD müsse den Menschen eine Orientierung bieten. In der Steuerpolitik brauche es mehr Gerechtigkeit. Vor allem bei der Besteuerung sehr hoher Einkommen, Vermögen, Erbschaften und Schenkungen müsse sich etwas ändern, forderte er.

Neben der Bundespolitik war die Landespolitik Thema des Parteitags. Im kleinsten Bundesland regiert die SPD mit Grünen und Linken./hho/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen