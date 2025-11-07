Genesis Land Development informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Genesis Land Development lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 CAD, nach 0,220 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 116,9 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,1 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at