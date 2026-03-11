Genesis Technology legte Quartalsergebnis vor

Genesis Technology hat am 10.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,810 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,16 Milliarden TWD – das entspricht einem Minus von 31,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,71 Milliarden TWD in den Büchern gestanden hatten.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,35 TWD, nach 2,60 TWD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 5,34 Milliarden TWD gegenüber 5,22 Milliarden TWD im Vorjahr ausgewiesen.

