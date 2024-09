Gentas Clenel Metal Sanayi Ve Ticaret AS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gentas Clenel Metal Sanayi Ve Ticaret AS präsentierte am 11.09.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 TRY. Im Vorjahresviertel hatte Gentas Clenel Metal Sanayi Ve Ticaret AS 0,350 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 39,77 Prozent auf 785,2 Millionen TRY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 561,8 Millionen TRY erwirtschaftet worden.

