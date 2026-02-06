GEO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

GEO hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 108,13 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 91,11 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat GEO mit einem Umsatz von insgesamt 138,66 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 19,09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at