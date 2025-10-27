REPAY Aktie

REPAY für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PNWR / ISIN: US76029L1008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 11:51:14

German businesses asked to repay COVID-19 emergency aid

The German government provided billions in support to small businesses, the self-employed and freelancers during the 2020 COVID-19 lockdown. Now they are being asked to repay the aid. Many are resisting.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu REPAYmehr Nachrichten