Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
24.11.2025 21:15:14
German club cuts ties with Russian gymnast with Putin links
Olympic and world champion gymnast Angelina Melnikova will not compete in a German league finals after her club severed ties. Her participation was controversial due to her support of Russia's war in Ukraine.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!