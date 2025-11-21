Grab Holdings Aktie

Grab Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
21.11.2025 16:51:50

US president’s grab for Russian frozen assets puts EU Ukraine loan in doubt

Brussels blindsided by US plan for joint investment funds with Moscow and KyivWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Grab Holdingsmehr Nachrichten