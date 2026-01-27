:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
27.01.2026 10:51:20
German FA believe World Cup boycott would be 'misguided'
At the first DFL meeting of 2026, German FA boss Bernd Neuendorf spoke for the first time about a World Cup boycott.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!