Islamic Aktie

Islamic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C6VS / ISIN: QA000A1C6VS5

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11.07.2026 10:03:23

German public university creates Islamic theology faculty

The University of Münster is the first public university in Europe to establish an Islamic theology faculty, a move that is is attracting international attention.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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