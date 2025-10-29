Switc a Aktie
WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044
|
29.10.2025 17:35:29
Germany: Merz pledges to resist 2035 EU electric car switch
Chancellor Friedrich Merz said he would oppose the "hard cutoff" currently planned by the EU, aiming to stop registering new internal combustion engine cars by 2035. The goal was already under review and looking fragile.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
