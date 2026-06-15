Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
|
15.06.2026 02:23:20
Germany faces EU penalty over gender pay gap directive
Germany was required to incorporate the EU Pay Transparency Directive into its national law, but it has missed the deadline.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gap Inc.
|
10.06.26
|S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gap von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.06.26
|European engineering employers try to close big gender gap (Financial Times)
|
03.06.26
|S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gap von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
29.05.26
|Handel in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.05.26
|Handel in New York: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
29.05.26
|Börse New York: So bewegt sich der S&P 500 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
29.05.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.05.26
|Securitisation could help plug Europe’s funding gap (Financial Times)
Analysen zu Gap Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gap Inc.
|18,96
|1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFriedenshoffnung im Iran: ATX geht nach Rekordhoch fester ins Wochenende -- DAX letztlich mit Gewinnen -- US-Börsen schließen stärker -- Asiens Börsen schlussendlich stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen. Die US-Börsen konnten Gewinne verbuchen. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.