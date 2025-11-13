CHANGE Aktie

WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002

13.11.2025 02:51:14

Germany news: Economic experts call for change of course

Amid economic lull, German economic experts have called on the government to reform inheritance tax law. They warned that Berlin is wasting the potential benefit of infrastructure spending. DW has the latest German news.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
