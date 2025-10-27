Bid Corporation Aktie

Bid Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 12:07:14

Germany news: Munich votes in favor of Olympics bid

Residents in the city of Munich have voted in favor of bidding to host the Olympics in 2036, 2040 or 2044. Meanwhile, Germany's police union has called for tighter security at train stations. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bid Corporation Limitedmehr Nachrichten