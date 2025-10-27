BASE Aktie
WKN DE: A2PT19 / ISIN: JP3835260005
|
27.10.2025 11:59:15
Germany to pay US military base employees amid shutdown
Germany's Finance Ministry said Berlin would pay 11,000 local employees at US military bases who might not receive salaries due to a US federal government shutdown.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!