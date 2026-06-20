WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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20.06.2026 19:31:19
Germany's 2026 World Cup squad built on African roots
Germany's 2026 World Cup squad has leaders with African heritage. The diversity of the team is a strength.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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