CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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24.09.2026 11:35:27
Germany's car crisis: Can the 35-hour workweek survive?
German carmakers want employees to work 40 hours instead of the current 35 without extra pay, arguing it would improve competitiveness. Unions strongly oppose the proposal and view it as an attack on workers' rights.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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