Green Aktie

Green für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031

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28.03.2026 16:35:20

Germany's green reputation hits a crossroads

Germany's new climate spend is big on wind power and e‑mobility. Some call it real momentum, others say it’s basically a green band‑aid.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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