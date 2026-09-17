Seek LtdShs Aktie
WKN: A0EAC4 / ISIN: AU000000SEK6
|
17.09.2026 17:19:27
Germany's judges seek to prevent AfD justice abuse
German judges and prosecutors have warned that the government needs to reform the laws around how state prosecutors to prevent extremist parties like the far-right Alternative for Germany (AfD) abusing them.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Justice Holdings Ltd.
Analysen zu Seek LtdShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Seek LtdShs
|7,20
|-2,70%