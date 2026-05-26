Basic Aktie
WKN DE: A4250K / ISIN: JP3835220009
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26.05.2026 18:19:19
Germany's 'rapid militarization' threatens basic rights
Ten human rights organizations say security interests are increasingly being prioritized over fundamental rights in Germany. The scathing criticism was presented in their "2026 Fundamental Rights Report."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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