gettex: Börse am Donnerstag - Der Schatten von Donald Trump

Das neue Jahr ist noch jung und trotzdem hat der Dax schon einiges an Auf und Ab hinter sich samt neuem Allzeit und Tief unterhalb der 20.000 Punkte, wie Manfred Schmid und Ulrich Kirstein in ihrem Video-Podcast feststellen. Die Nervosität vor dem Amtsantritt ist hoch. Trotzdem, Manfred Schmid weist darauf hin, dass in den USA die Berichtssaison begonnen hat, traditionell fangen die Banken an und die haben gute Zahlen berichtet. Spannend bleibt, wie sich die Technologiekonzerne von Apple über Nvidia bis Microsoft entwickeln, die demnächst präsentieren. Außerdem sprechen die beiden über das Erstarken Südeuropas (einmal bekannt als PIGS-Staaten) und die schleppende Wirtschaft in Deutschland.