gettex: Börse am Donnerstag - Politikwechsel

Manfred Schmid und Ulrich Kirstein sprechen eine Viertelstunde über die Börse aus der Börse. Du kannst live dabei sein oder dir später in Ruhe die Aufzeichnung ansehen.

Wahlen, Wahlen, Wahlen, so könnten wir das aktuelle Video mit Manfred Schmid und Ulrich Kirstein überschreiben. Frankreich und Großbritannien haben bereits gewählt, in den USA steht das große Fragezeichen, ob es Donald Trump schafft oder Biden bleibt, noch bevor. Die Sehnsucht nach einem Politikwechsel zieht sich durch die Länder…

Und das nächste Börse am Donnerstag findet am 25. Juli statt, wie immer um 15:00 Uhr für 15 Minuten, am besten gleich anmelden!