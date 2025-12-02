Diamond Holdings Aktie
WKN DE: A3CSQ7 / ISIN: US25265K1025
|
02.12.2025 21:44:00
Getting engaged? There’s a rising chance your ring will have a lab-grown diamond.
Signet Jewelers said lab-grown diamonds made up 40% of its bridal business, up from a mid-30s percentage six months ago.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
