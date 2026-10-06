Gewinne in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im MDAX

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Am Dienstag gewinnt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,81 Prozent auf 30 674,73 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 337,554 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,373 Prozent auf 30 540,54 Punkte an der Kurstafel, nach 30 426,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Dienstag bei 30 727,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 462,86 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, notierte der MDAX bei 32 355,32 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 33 291,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 878,03 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 0,985 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 6,48 Prozent auf 267,90 EUR), AUMOVIO (+ 3,44 Prozent auf 36,05 EUR), thyssenkrupp (+ 2,81 Prozent auf 14,10 EUR), FUCHS SE VZ (+ 2,58 Prozent auf 43,68 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,50 Prozent auf 65,70 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen flatexDEGIRO (-3,59 Prozent auf 27,42 EUR), HENSOLDT (-3,05 Prozent auf 80,06 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,97 Prozent auf 78,30 EUR), RENK (-2,60 Prozent auf 36,33 EUR) und Fraport (-1,95 Prozent auf 60,30 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 844 379 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38,936 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,68 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,02 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at