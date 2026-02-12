Gewinne in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

Um 09:12 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 1,09 Prozent stärker bei 25 126,42 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,145 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,823 Prozent auf 25 060,80 Punkte an der Kurstafel, nach 24 856,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 142,89 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 037,79 Zählern.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.01.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25 405,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.11.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 381,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, wurde der DAX auf 22 148,03 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,39 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 266,33 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Siemens (+ 6,15 Prozent auf 272,00 EUR), Commerzbank (+ 3,01 Prozent auf 35,59 EUR), Continental (+ 2,62 Prozent auf 72,86 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,60 Prozent auf 31,16 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,48 Prozent auf 206,30 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,97 Prozent auf 55,07 EUR), BMW (-1,95 Prozent auf 87,72 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,50 Prozent auf 102,00 EUR), Vonovia SE (-1,36 Prozent auf 25,45 EUR) und Symrise (-1,29 Prozent auf 74,76 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 926 799 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 202,988 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,31 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,18 Prozent.

Redaktion finanzen.at