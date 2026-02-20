Gewinne in Frankfurt: DAX notiert im Plus

Am fünften Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der DAX legt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,34 Prozent auf 25 129,95 Punkte zu. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,167 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,106 Prozent auf 25 070,00 Punkte an der Kurstafel, nach 25 043,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 004,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 152,15 Punkten verzeichnete.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,566 Prozent. Der DAX lag vor einem Monat, am 20.01.2026, bei 24 703,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 278,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.02.2025, wies der DAX einen Wert von 22 314,65 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,41 Prozent nach oben. Bei 25 507,79 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 266,33 Zählern.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Scout24 (+ 1,87 Prozent auf 70,90 EUR), Airbus SE (+ 1,72 Prozent auf 190,28 EUR), Porsche Automobil (+ 1,56 Prozent auf 36,53 EUR), adidas (+ 1,51 Prozent auf 157,60 EUR) und Commerzbank (+ 1,50 Prozent auf 34,62 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Bayer (-3,42 Prozent auf 44,02 EUR), Infineon (-1,95 Prozent auf 44,94 EUR), Zalando (-1,09 Prozent auf 20,80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,92 Prozent auf 49,46 EUR) und Continental (-0,85 Prozent auf 72,46 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 3 253 600 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 197,409 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,38 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,15 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at