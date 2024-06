Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart freundlich

Am Morgen geht es für den LUS-DAX erneut nach oben.

Um 09:27 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,10 Prozent auf 18 624,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 18 620,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 697,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 03.05.2024, wurde der LUS-DAX auf 18 029,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 17 729,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, bei 16 048,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 11,23 Prozent zu Buche. Bei 18 888,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,00 Punkten.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3,32 Prozent auf 534,60 EUR), Hannover Rück (+ 2,28 Prozent auf 233,40 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,94 Prozent auf 97,58 EUR), Deutsche Bank (+ 1,62 Prozent auf 15,47 EUR) und Siemens (+ 1,51 Prozent auf 178,92 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Commerzbank (-1,32 Prozent auf 15,34 EUR), Brenntag SE (-0,12 Prozent auf 65,90 EUR), Fresenius SE (+ 0,00 Prozent auf 29,28 EUR), Symrise (+ 0,00 Prozent auf 109,35 EUR) und Bayer (+ 0,02 Prozent auf 28,25 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 621 456 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 193,713 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

2024 präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,95 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

