Elmos Semiconductor Aktie

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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Index-Performance 27.07.2026 17:58:32

Gewinne in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung im Plus

Gewinne in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung im Plus

Der TecDAX befand sich zum Handelsschluss im Aufwind.

Am Montag erhöhte sich der TecDAX via XETRA schlussendlich um 1,40 Prozent auf 3 822,64 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 504,999 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,657 Prozent auf 3 794,72 Punkte an der Kurstafel, nach 3 769,97 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 849,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 3 793,95 Einheiten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 3 860,16 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 27.04.2026, den Wert von 3 651,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der TecDAX mit 3 855,70 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,47 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell ATOSS Software (+ 9,86 Prozent auf 83,60 EUR), SAP SE (+ 7,90 Prozent auf 151,28 EUR), IONOS (+ 5,62 Prozent auf 32,68 EUR), Nemetschek SE (+ 4,99 Prozent auf 60,00 EUR) und TeamViewer (+ 4,72 Prozent auf 5,88 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil PVA TePla (-8,17 Prozent auf 33,72 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,13 Prozent auf 74,30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,07 Prozent auf 30,34 EUR), Elmos Semiconductor (-5,40 Prozent auf 150,60 EUR) und Siltronic (-5,36 Prozent auf 78,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 5 874 444 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 161,819 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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ATOSS Software AG 83,30 9,61% ATOSS Software AG
Deutsche Telekom AG 26,90 1,70% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 149,20 -5,93% Elmos Semiconductor
freenet AG 24,76 1,48% freenet AG
IONOS 32,54 5,44% IONOS
Nemetschek SE 60,10 6,00% Nemetschek SE
PVA TePla AG 33,94 -6,96% PVA TePla AG
SAP SE 151,48 7,94% SAP SE
Siltronic AG 78,70 -4,32% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 74,60 -4,48% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,86 4,55% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,42 -5,65% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 808,76 1,03%

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