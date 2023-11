Gewinne in Moskau: RTS mit positivem Vorzeichen

Der RTS gewinnt am Nachmittag an Wert.

Am Montag geht es im RTS um 15:00 Uhr via MICEX um 1,79 Prozent auf 1 142,16 Punkte nach oben. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 6,275 Mrd. Euro. Zuvor ging der RTS 0,567 Prozent fester bei 1 128,46 Punkten in den Montagshandel, nach 1 122,10 Punkten am Vortag.

Der RTS erreichte am Montag sein Tageshoch bei 1 146,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 127,27 Punkten lag.

So entwickelt sich der RTS seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 20.10.2023, stand der RTS noch bei 1 081,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS lag am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 1 047,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS wies am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, einen Stand von 1 147,03 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 18,59 Prozent aufwärts. Der RTS markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 146,54 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 900,08 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im RTS

Die stärksten Einzelwerte im RTS sind aktuell Bashneft (+ 2,01 Prozent auf 2 210,00 RUB), Polymetal (+ 1,91 Prozent auf 539,20 RUB), RusHydro (Federal Hydro) (+ 1,71 Prozent auf 0,80 RUB), Rostelecom PJSC Pref (+ 1,65 Prozent auf 77,05 RUB) und Rostelecom PJSC (+ 1,63 Prozent auf 82,88 RUB). Die Verlierer im RTS sind hingegen Mechel (-2,41 Prozent auf 319,93 RUB), Severstal (-1,38 Prozent auf 1 332,40 RUB), Novolipetsk Steel (-1,15 Prozent auf 188,14 RUB), Surgutneftegas Pref (-1,00 Prozent auf 58,41 RUB) und PIK (-0,71 Prozent auf 702,00 RUB).

Welche Aktien im RTS den größten Börsenwert aufweisen

Im RTS sticht die VTB Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 30 245 060 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie weist im RTS mit 6,270 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Titel im Fokus

Im RTS präsentiert die VTB Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die VTB Bank-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 52 244,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

