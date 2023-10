Gewinne in Moskau: Zum Handelsstart Pluszeichen im RTS

Um 09:00 Uhr klettert der RTS im MICEX-Handel um 0,88 Prozent auf 1 088,53 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 7,663 Mrd. Euro. Zuvor ging der RTS 0,768 Prozent höher bei 1 087,36 Punkten in den Montagshandel, nach 1 079,07 Punkten am Vortag.

Bei 1 091,40 Einheiten erreichte der RTS sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 084,27 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

RTS-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, erreichte der RTS einen Stand von 1 007,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, bei 1 033,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, den Wert von 1 113,75 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 13,03 Prozent aufwärts. Der RTS erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 107,08 Punkten. Bei 900,08 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im RTS

Die stärksten Einzelwerte im RTS sind derzeit Federal Grid (+ 1,96 Prozent auf 0,13 RUB), Unipro (ex EON Russia) (+ 1,78 Prozent auf 2,40 RUB), Bashneft (+ 1,75 Prozent auf 2 097,00 RUB), Norilsk Nickel JSC (+ 1,36 Prozent auf 17 744,00 RUB) und Polymetal (+ 1,13 Prozent auf 553,50 RUB). Am anderen Ende der RTS-Liste stehen derweil LSR (-1,50 Prozent auf 698,40 RUB), ALROSA (-1,16 Prozent auf 69,92 RUB), PIK (-0,86 Prozent auf 724,60 RUB), Yandex (-0,85 Prozent auf 2 644,00 RUB) und LUKOIL Oil Company (-0,79 Prozent auf 7 260,00 RUB) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im RTS

Das Handelsvolumen der VTB Bank-Aktie ist im RTS derzeit am höchsten. 12 435 280 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Yandex-Aktie dominiert den RTS hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 6,484 Mrd. Euro.

RTS-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,81 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 49,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at