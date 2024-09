Gewinne in New York: Dow Jones klettert

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:03 Uhr um 0,70 Prozent höher bei 41 385,03 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13,766 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,571 Prozent schwächer bei 40 862,11 Punkten, nach 41 096,77 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 41 128,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 41 533,84 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 2,05 Prozent. Vor einem Monat, am 13.08.2024, wurde der Dow Jones mit 39 765,64 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 13.06.2024, einen Stand von 38 647,10 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 13.09.2023, einen Stand von 34 575,53 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,73 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 41 585,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 2,04 Prozent auf 346,50 USD), IBM (+ 1,91 Prozent auf 215,66 USD), American Express (+ 1,77 Prozent auf 259,67 USD), Home Depot (+ 1,76 Prozent auf 381,03 USD) und Intel (+ 1,68 Prozent auf 19,69 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Boeing (-3,91 Prozent auf 156,41 USD), JPMorgan Chase (-0,88 Prozent auf 204,78 USD), Honeywell (-0,09 Prozent auf 204,48 USD), Dow (+ 0,22 Prozent auf 50,37 USD) und Coca-Cola (+ 0,22 Prozent auf 71,39 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 620 959 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,056 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,57 zu Buche schlagen. Mit 6,12 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at